Vali Çiçek, 'Kayserimiz, milli mücadele ruhuyla ülkemizin teminatıdır'

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi. Programa; TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Volkan Ersun Acar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, il müdürleri, oda başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’de milli bayramlarımız bambaşka oluyor. Özellikle Kayseri Lisemizde bu kutlu günü anıyor olmak, herkese çok farklı duygular yaşattı. Lisemiz, Türk tarihine altın harflerle yazılmıştır. Millî Mücadele döneminde öğrencilerinin cepheye gitmesiyle mezun veremeyen bu tarihi okulumuzda zaferimizi kutlamamız, gerçekten bambaşka hissettiriyor. 1071’den bu yana büyük devletler kurduk, 3 kıtaya hükmettiğimiz zamanlar oldu. Avrupa’ya nizam götürdüğümüz, bütün dünyaya adaletin nasıl olabileceğini gösterdiğimiz dönemler oldu. Yeri geldi, büyük hüzünlerimiz ve kayıplarımız da oldu. En kötü günlerimiz de Kurtuluş Savaşı öncesi işgal dönemleriydi.

Düşmanlarımız memleketin dört bir yanında adeta ciğerlerimizi söküyordu. Her yer yangın yeriydi, yeri geldi üzerimize umutsuzluk da çöktü fakat milletimizin içerisinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizle tek vücut olarak bu karanlıkları aştı. Kayserimiz, Millî Mücadele’nin sembolüdür, Kayseri var olduğu sürece milletimizin umudu asla tükenmeyecektir. Bu resepsiyonda da hiçbir ayrım gözetmeden hep birlikte olmamız beni de ayrıca gururlandırıyor” dedi.