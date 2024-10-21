Vali Çiçek, 'Kimsenin Kayseri'nin adını kötülemeye, emeklerimizi boşa çıkarmaya hakkı yok'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Vali Çiçek Hürmetçi Sazlığı’nda yaşanan üzücü olay ile ilgili yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini bildirerek, “Hürmetçi Sazlığındaki görüntüleri gördüğüm andan itibaren çok üzüldüm. Bu olay olduktan sonra buna benzer bir durumla karşılaştığını söyleyenler de oldu ve bu beni daha çok tedirgin etti. Çünkü biz kaşıkla taşıyoruz; emek veriyoruz. Hürmetçi Sazlığı için büyük çaba sarf ediyoruz. Kimse kusura bakmasın bunca emeğin ziyan edilmesine izin vermeyiz. Bu meseleye sadece turistik bir mesele olarak bakmıyorum, orada bir insani mesele var. Bu davranışlar çok yanlış. Olaya hemen müdahale edildi. Serbest bırakıldı deniyor ama yargılanmasına devam ediliyor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve gidip imza atıyor. Büyükşehir Belediyemiz elini taşın altına koydu ve biz de kendilerine teslim ettik. Atların beslenmediği, iyi bakılmadığı ile ilgili de şikayetler alıyorduk. Bu alana film çekmek için de geliyorlar ve gerçekten hak ettiği yerde değil. Muhteşem bir alan orası. Alanı görmeden önce fotomontaj ile bu şekilde gösteriliyor zannediyordum, gördüğümde şaşırdım. Çok çalışmamız lazım. Büyükşehir, Hacılar Belediyesi ve Kaymakamlığımız ile bir toplantı yaptık ve çalışmaya devam ediyoruz. Kayseri’nin adını kötülemeye, emeklerimizi boşa çıkarmaya kimsenin hakkı yok. Gördük ki Kayserilinin de buna tahammüllü yok. Ne olur böyle bir şeyle bizi bir daha karşılaştırmasınlar. Önceliğimiz Kayseri, önceliğimiz insanlıktır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan Hanifi Ö., geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Kayseri'deki Yılkı Atları'nı görmek için Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. İddiaya göre, Hanifi Ö.’nün ablası Fatma A. ve eşi Emine Ö.’ye, Yılkı atlarının sahibi olduğunu iddia eden A.K., hakaret ederek fotoğraf çekmenin ücretli olduğunu söyledi. A.K. daha sonra, oğlu ve çalışanlarıyla birlikte aileye tehditlerde bulunup saldırıda bulundu. Konuya ilişkin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Emniyet güçlerinin gerekli işlemleri ivedilikle başlattığını ve sorumlu şahısla ilgili adli sürecin derhal yürürlüğe konulduğunu belirtti.