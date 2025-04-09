Motosiklet satışı yapan iş yerinde yangın çıktı
Melikgazi ilçesinde motosiklet satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
TOKİ Demokrasi Mahallesi Mezarlık Sokak’ta binanın zemin katında motosiklet satışı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir motosikletin yanması sonucu başlayan yangın üzerine çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Mahale gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken dumandan bir kişi etkilendi. Yangın çıkan iş yerinde çok sayıda motosiklet de zarar gördü.