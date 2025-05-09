Vali Çiçek: 'Orman sayısının artırılması bütün halkımızın talebi'

Türkiye’de orman yangınlarını önlemek amacıyla eş zamanlı olarak yapılan ‘Orman Benim’ etkinliği, Kayseri’nin Türk Dünyası Ormanları Lifos’ta gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında alanda bulunan çöpler toplandı. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Milli Eğitim Coşkun Esen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç,, STK’lar ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “

Benim Ormanım adlı Tarım Orman Bakanlığımızın aynı anda bütün illerimizde uygulamaya koyulduğu ve ormanların özellikle orman yangınlarına karşı, yanıcı maddelerden temizlenmesi, içerisinde yer alan orman yangınlarına yol açabilecek bütün çöplerden arındırılması amacıyla başlatılan bir projede hep beraber ormanların temizlenmesine öğrencilerimizle, katıldık. Buradan tüm hemşehrilerimize bir şey ifade etmek istiyorum. Biz bu vatanın kiracısı değiliz. Bu vatanın işgalcisi değiliz. Bu vatanın öz ve öz sahibiyiz. Bu vatanı nasıl evlerimizi koruyorsak, nasıl şehir merkezindeki kaldırımlarımızı koruyorsak, ormanlarımızı aynı şekilde korumalıyız. Orman yangınına tahammülümüz yok. Orman Bölge Müdürlüğümüzle beraber yakında kararlar alıp, kararları uygulamaya koyacağız. Biz Kayseri olarak orman noktasında çok da istediğimiz seviyede olduğumuzu söylemem. Ancak son yıllarda Orman Bölge Müdürlüğümüz adeta seferberlik başlattı. Hepinizin bildiği gibi. Sadece geçen yıl 3 milyona yakın ağacı yamulaya ekti. Bu yıl da 1 milyona yakın ağaç dikecekler diyebiliyorum. Ve her bir alanda ağaçlandırma seferberliği. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz her manada bir seferberlik başlatıldı. Aslında orman sayısının, orman miktarının arttırılması bütün halkımızın talebi” ifadelerini kullandı.