Trafik Kural ihlalleri, medeniyetin göstergesi! Kayseri Milletvekili Cıngı'den uyarılar

Dünya Sağlık Örgütü’nün çarpıcı verilerine atıfta bulunan Cıngı, her yıl yaklaşık 1,35 milyon kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, milyonlarcasının ise yaralandığını hatırlatarak, Türkiye’de de 2024 yılındaki rakamların endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Türkiye’de sadece 2024’te 623 binden fazla kazanın yaşandığını ve 2.713 vatandaşın hayatını kaybettiğine işaret eden Cıngı, 2025 ilk dört ayında ise toplam kazanın 51.591 olduğunu ve bunların sonucunda 205 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Cıngı, trafikteki dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle yaşanan dramlara dikkat çekerek, hız, öncelik ihlali, sinyal vermeden şerit değiştirme ve ağır vasıtaların şerit işgalinin kazalara davetiye çıkardığını vurguladı. Özellikle genç sürücülerin hız tutkusunun ve motosiklet kullanıcılarının kuralsız davranışlarının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Motosikletli kurye sayısının Türkiye’de 900 bini geçtiğine değinen Cıngı, siparişleri zamanında yetiştirmek adına aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali gibi tehlikeli davranışlara başvuran kurye sayısının, 2024’te en az 63 çalışanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu dile getirerek, bu duruma dikkat çekti ve acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Cıngı, trafikte ölçülü davranışın ve “adap”ın önemine de vurgu yaparak, bunların disiplinle değil, karşılıklı saygı ve nezaketle sağlanabileceğini söyledi. Toplumun manevi değerlerine de değinen milletvekili, “Bir tebessümün sadaka gibi kabul edildiği medeniyetimizde, trafikte de nezaket ve sevgi ön planda olmalı.” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Son olarak sürücüleri, hız sınırlarına uyma, alkol kullanmama, sinyal verme ve yayalara öncelik tanıma konusunda uyardı. Özellikle motosikletli kurye çalışanlarının kask takması ve kurallara titizlikle uyması gerektiğinin altını çizdi. Trafik kurallarına uyumun, bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Cıngı, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.