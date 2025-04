Vali Çiçek: 'Polislerimiz, evden hırsızlığı yüzde 54 oranında düşürdü'

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 180'inci yıldönümü, polis haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kortej yürüyüşü ile kutlandı. Kutlamalardan sonra birimlere ait polis stantlarını gezen Vali Gökmen Çiçek: “Polis haftası. Bizim için çok kıymetli zaman dilimi. Bir kere öncelikle bu sene Kayseri halkının polis teşkilatımıza, Emniyet Müdürlüğümüz akın akın gelerek, polislerimizi bağrına basarak, bu haftayı hep beraber kutladığını vali olarak görmekten dolayı çok mutluyum. Kayseri polisini çok seviyor ve sahip çıkıyor. Akın akın polis arkadaşlarımızı ziyaretler, onlara sarılmalar, gençlerimizin sosyal medyada polislerimizin, bizim için gece gündüz çalışan polislerimizin polis haftasını, polis gününü tebrik ediyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Bir kere bu sene bu farklılığı görmek, ilin valisi olarak beni çok mutlu ediyor. İkincisi, Kayseri polisiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın, Kayseri polisi gururla söylüyor, bu ilim güvenliğinden sorumlu birinci derece kişi olarak, Kayseri polisi gece gündüz çok büyük bir fedakarlıkla çalışmayı yürütüyor. Başta emniyet müdürlüğümüzün liderliğinde bütün ekip gerçekten çok fedakarlıkla çalışıyor. Onlarla konuştuğumuzda, “Sayın Valim, biz eğer bir şeyi ihmal edersek, biliyoruz ki bunu bu dünyada hesabı olduğu gibi öteki dünyada da vebali olur” diyorlar. “Bir yere geç gidersek bunun vebalini biz kaldıramayız. Annelerimize, babalarımıza haksızlık yapılırsa, onların başına bir iş gelirse, geç gidildiğinde nasıl vicdan azabı duyarsak, aynı şekilde vicdan azabı duyarız diye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kayseri’ye ilk geldiği senelerde sokağa çıkıp halkın nabzını ve isteklerini dinlediklerini vurgulayan Vali Çiçek: “Birinci isteklerden birisi bir hırsızlıktı. Bakın cesaretle ve inanarak ve şeffaf bir şekilde söylüyorum. Bizim Kayseri'de evden hırsızlığı, polislerimiz, yüzde 54 oranında düşürdü. Ama hala hırsızlık var mı? Var. Hala yüzde 46-47 civarında düşürülmesi gereken bir hırsızlık daha var. Ancak düşürülen oran çok yüksekti. Biz bunu istatistiklerle de görüyoruz, emniyete yapılan başvurularla da görüyoruz. Ankara'daki iller arası değerlendirmelerle de görüyoruz. Bakın uyuşturucu operasyonlarında iki buçuk kat daha fazla operasyon yaptı arkadaşlarımız. Artık her şeyi geçtik, valizleri geçtik, eşyaların içerisine gittik, midesinde olsa yakalıyorlar. Arkadaşlarımız bir söz verdiler Kayseri'de. Başta ben olmak üzere. “Bu şehirde hiçbir gencimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz” diye bir söz verdiler. Yine dolandırıcılıkta benim çok üzen bir durum vardı. Kayseri'deki dolandırıcılığı düşürmekte zorluk çekiyorduk. Nasıl bazı suçları indirdik diye cesaretle söylüyorsak, dolandırıcılığı indirememenin güzel azabını yaşayıp bunu konuşuyorduk. Bu sene dolandırıcılıkta ciddi bir düşüş yakalamanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Biz sürekli emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız oturup olayları değerlendiriyoruz. Ölümlü trafik kazalarında bu bayramda hem tüm emniyetin aldığı önlemler ortadaydı. Yaralanma trafik kazaları, ölümlü trafik kazalarında, Kayserilere sözümüz, ölümlü trafik kazalarında istediğimiz azam işi yakaladık. Hala istediğimiz noktada değiliz. Onu yakalayabilmek için de trafik ekiplerimiz daha çok alanda. Dolayısıyla her bir suç biriminde, bakın gerçekten Kayseri Emniyeti 2024 yılı için ve ilk 3 ayında, özellikle 2023'e ilk 3 ayında altın bir devir yaşatmaya başladı Kayseri. Daha yapacak çok işimiz var. Bu demek değil, bunları söylerken her şeyin suçluları bitti, bütün her şeyin artık tam anlamıyla hiçbir suçlu yok diyemiyorum. Ama bütün istatistiklerle ilgili ki belli noktalarda gerçekten arkadaşlarımızın çalışması ciddi şekilde faydalar getirdi. Emniyetin araç sayısının artmasını hep beraber gördük. Kamera sayılarının arttırılmasını hep beraber gördük. Olaylara çözülmesinde, artık faili meçhullerin çözülmesinde emniyet yüzde 90'ları üzerine yüzde 94, yüzde 97'lere ulaşıyor. Bunlar da gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu



Vali Çiçek Kayseri polisi ile özellikle gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Polisimiz kendilerini, ömürlerini bu millete, bu devlete adamışlar. Ben hani şöyle söylüyorum, devlete adanan bir ömür değil, millete adanan bir ömür değil. Onlar üniformalarıyla, o üniformaların üzerindeki şanlı Türk bayrağıyla yürüdüklerinde bir devleti görüyorum. Gerçekten çok büyük mücadele görüyorum. Hep beraber burada Suriye olaylarında, polisimizin oradaki gece gündüz mücadelesi, Kayseri'deki bütün vakarlardaki mücadelesi, ben ilin valisi olarak polislerimle gurur duyduğumu, özellikle Kayseri polisiyle Kayseri valisi olduğum için Kayseri özelinde söylüyorum gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunun yanında şunu da gururla söylüyorum. Bizim tek varlık sebebimiz var, Kayseri'nin ve Kayserililerin huzur ve güvenliği. İnşallah, inanıyorum, bu sene emniyet müdürümüzün bana söylediği 2025 yılında sayın valim, bütün suç oranlarında çok büyük bir düşüşü yakalayacağız. Bütün suç birimlerinde hem yaralamalarda, kavgalarda, bunu da size göstereceğiz, bunu da Kayserililere göstereceğiz, bunu göreceksiniz. Biz de takipçisiyiz.”