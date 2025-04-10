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Emniyetten trafik denetimi: En çok ceza kırmızı ışık ve telefon kullanımına yazıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Nisan 2025 tarihleri arasında kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kamu huzurunu korumak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 91 sürücüye alkollü araç kullanmak, 223 sürücüye ehliyetsiz/geçersiz belgeyle araç kullanmak, 509 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 444 sürücüye cep telefonu kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı.

Emniyetten trafik denetimi: En çok ceza kırmızı ışık ve telefon kullanımına yazıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Nisan 2025 tarihleri arasında kentin huzur ve güvenini sağlamak adına denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde ise 91 sürücüye alkollü araç kullanmak, 223 sürücüye ehliyetsiz/geçersiz belgeyle araç kullanmak, 509 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 444 sürücüye cep telefonu kullanmak, 3 sürücüye abartı egzoz, 1 sürücüye drift yapmak, 21 sürücüye makas atmak, 132 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 12 sürücüye uygunsuz ışık donanımı, 32 sürücüye modifiyeli araç kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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