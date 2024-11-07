Vali Çiçek Tavlusun mahallesini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 1968 yılında adı 'Aydınlar' olarak değiştirilen Tavlusun Mahallesini ziyaret etti.

Vali Çiçek Tavlusun mahallesini ziyaret etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 1968 yılında adı ’Aydınlar’ olarak değiştirilen Tavlusun Mahallesini ziyaret etti.

Tavlusun Mahallesi’ne gelişi sırasında Vali Gökmen Çiçek’i; Vali Yardımcıları Ömer Tekeş, Erkan Kaçmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile mahalleli karşıladı. Tavlusun Mahallesini ziyareti sırasında Vali Gökmen Çiçek sırasıyla; Tavlusun Aşağı Mahalle Camisi, Tavlusun Ermeni Kilisesi, Tavlusun Tarihi Evleri, Tavlusun Rum Kilisesi,Orta Mahalle Camisi ve Hamidiye Camisini ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’dan tarihi yerler hakkında bilgiler aldı. Şehir merkezine çok yakın olan Tavlusun Mahallesinde bulunan tarihi yerleri herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade eden Vali Çiçek; "Kilise ile caminin yan yana olması da bizim ne kadar hoşgörülü bir millet olduğumuzun ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğidir" dedi

Tavlusun Mahalle ziyaretini tamamlayan Vali Çiçek, Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne geçerek Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı’ndan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İHA
Kayseri Gündem

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