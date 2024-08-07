Vali Çiçek'ten Bünyan'a ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bünyan ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Çiçek'ten Bünyan'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bünyan ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Gökmen Çiçek’i ilçe girişinde Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Bünyan İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile il ve ilçe protokolü karşıladı. Ziyaretine ilk olarak Bünyan Pınarbaşı Mesire Alanını ziyaret ederek başlayan Çiçek, alanda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Gökmen Çiçek, mesire alanı ziyaretinin ardından beraberinde Vali Yardımcısı Şenol Esmer, il ve ilçe protokolü ile birlikte Bünyan Konukevi ve Bünyan Tarihi Müzesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. Çiçek ayrıca, inşaatı devam eden Cam Teras inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında Kaymakam Turgut Gülen ve Belediye Başkanı Selahattin Metin’den bilgiler aldı.

Ziyaretinin son durağında Vali Çiçek, beraberinde Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, İlçe Belediye Başkanı Selahattin Metin ve protokol üyeleri ile birlikte, Diyarbakır ilinde 2015 yılında PKK’lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan özel harekât polisi Muzaffer Can Ersoy’un ailesini ziyaret etti. Şehidimizin ailesini ziyareti sırasında konuşan Çiçek, “Şehidimiz Muzaffer Can Ersoy’a ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan için can veren şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Bizler devlet olarak şehit ailelerimizin yanındayız.” diye konuştu.

İlçe ziyaretini tamamlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçeden ayrıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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