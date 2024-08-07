  • Haberler
  • Gündem
  • Özdoğan '2. Etap konutların anahtar teslimine başlıyoruz'

Özdoğan '2. Etap konutların anahtar teslimine başlıyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ağustos ayı itibariyle kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını duyurdu. Başkan Özdoğan, Ağustos ayı meclis toplantısında konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özdoğan '2. Etap konutların anahtar teslimine başlıyoruz'
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ağustos ayı itibariyle kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını duyurdu. Başkan Özdoğan, Ağustos ayı meclis toplantısında konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 2.etabı tamamlanan kentsel dönüşüm konutlarının teslimi ve yakın zamanda tamamlanan çalışmalarıyla ilgili Ağustos ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Özdoğan, "Ağustos ayı itibariyle kentsel dönüşüm projemizde 2. etap konutlarımızın anahtar teslimine başlıyoruz. İkinci etap hak sahiplerinin kat farkı ve hak sahipleriyle ilgili görüşmeleri tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bu konuda özveriyle çalışan İmar A.Ş. ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekibine, özellikle Yusuf Hakan Özdemir’e teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı ve huzurlu bir şekilde otursunlar" dedi.

Başkan Özdoğan, yaz dönemi faaliyetlerinin hızla devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan yaptığımız üst yapı çalışmaları, diğer taraftan altyapı çalışmaları ve 15 Temmuz itibariyle tamamlanan 26.000.000 m revizyonla ilgili vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık. Bu konuda emeği geçen meclis üyelerimize, İmar Müdürlüğü çalışanlarına ve plancılara teşekkür ediyorum. Bu büyük çalışma, vatandaşlarımızın yıllardır süren sorunlarını çözmeyi başardı," ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalandı
FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalandı
HAK- İŞ İl Başkanı Çelik: 'Şehir Hastanesi'nde çıkarılan her işçi için bir saat iş bırakacağız'
HAK- İŞ İl Başkanı Çelik: “Şehir Hastanesi’nde çıkarılan her işçi için bir saat iş bırakacağız”
Kayserili Şair Mustafa Miyasoğlu, Eyüpsultan'da yadedildi
Kayserili Şair Mustafa Miyasoğlu, Eyüpsultan'da yadedildi
Beton mikseri devrildi: Şoför hayatını kaybetti
Beton mikseri devrildi: Şoför hayatını kaybetti
Kayseri'de büyük deprem tatbikatı
Kayseri'de büyük deprem tatbikatı
İl Milli Eğitim Müdürü Esen: 'Gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacağız'
İl Milli Eğitim Müdürü Esen: “Gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacağız”