Vali Çiçek'ten Kayseri İçin stratejik adımlar
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ankara'da düzenlenen 'Marka Şehir Kayserimiz için Birlikte Neler Yapabiliriz?' programı ile bir araya geldiler.
‘Marka Şehir Kayserimiz için Birlikte Neler Yapabiliriz?’ programı Ankara'da düzenlendi. Düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri ve il protokolü katıldı. Toplantıda, Kayseri’nin marka değerini artırmak için yapılabilecekler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.