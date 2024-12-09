Vali Çiçek: 'Türkiye Siber Vatan Programı bölgemiz illerinde başlatıldı'

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) 2024 yılının son Yönetim Kurulu Toplantısı'nın 161'incisi ORAN Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Burada konuşan Vali Çiçek, "Bu yıl, 15'inci yılını dolduran Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın, Bölgemizde desteklediği 880 adet bölgesel kalkınma odaklı proje bulunmakta ve bu projelere (güncel rakamlarla) verilen 3 Milyar TL destekle 5,8 Milyar TL'lik vatırım bölgemizde hayata geçirilmiştir. Malumunuz 2024 yılını tamamlamak üzereyiz ve Ajansımız sadece 2024 yılında yürüttüğü 68 adet projeyle tarımdan, kırsal kalkınmaya, imalat sanayiinden turizm sektörüne kadar çeşitli alanlara 178,5 Milyon TL destek vermiş ve oluşturduğu 226 ilave istihdamla yerel kalkınmayı desteklemiştir. Sağladığı mali desteklere ek olarak Kalkınma Ajansımız, nitelikli bilgi, strateji ve danışmanlık hizmeti üreterek bölgemizin geleceğine yön vermek için de çalışmalarını gayretle sürdürmektedir. 2024 yılında 684 yatırımcıya yönelik 717 bilgilendirme ve yatırım danışmanlığı sağlanarak devlet destekleri nitelikli ve hızlı şekilde yatırımcılarla buluşturulmuş oldu. Yine 2024 yılında hem ile merkezi hem de ilçelerimizi içerecek şekilde 54 nitelikli araştırma raporu oluşturuldu. Ajansımızın girişimiyle, ülkemiz için kritik bir konu olan siber güvenlik alanında gençlerin yetiştirilmesi ve istihdam edilesini sağlayacak Türkiye Siber Vatan Programı bölgemiz illerinde başlatıldı" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR KAYNAĞIN BÖLGEMİZE KULLANDIRILMASINI HEDEFLİYORUZ'

Projelerin uygulama süreçleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacağını belirten Vali Çiçek şöyle konuştu; "Bölgemizde 2025 yılında uygulanacak ulusal ve uluslararası destek programlarını istişare edeceğiz. SoGreen Projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından Ajansımız üzerinde finanse edilecek yeni bir kaynağın bölgemizde kullandırılmasını hedefliyoruz. Yine, Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası destekli programların bölgemizde verimli şekilde uygulanması amacıyla çalışmalar başlattık. Bu vesile ile Ajans tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta desteklenen bütün projelerin başarı ile tamamlanması için her birini yakından takip ettiğimizi, proje havuzuna bölgemizin ihtiyaçlarına en uygun ve nitelikli olanlarını eklemek için gayret gösterdiğimizi ifade etmek isterim."