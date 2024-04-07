Vali Çiçek ve Başkan Palancıoğlu Çarşı Melikgazi'yi inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Türkiye’ye örnek olacak yurtdışında örnekleri bulunan ‘Çarşı Melikgazi’de inceleme yaptı.

Çarşı Melikgazi’nin yakında açılacağını ve çarşıda yapılan çalışmalar hakkında Vali Gökmen Çiçek’e bilgiler veren Başkan Palancıoğlu; "Kayseri’yi güzelleştirmek, Melikgazi’mizin daha iyi noktaya gelmesini sağlamak için farklı projelerle şehrimize renk katıyoruz. Çarşı Melikgazi projemiz hakkında Sayın Valimize bilgiler verdik. İlçemize farklı bir renk katacak olan ve bizi çok heyecanlandıran Çarşı Melikgazi’mizde sona yaklaşıyoruz. Çok kısa zamanda burası hazır hale gelecek. Çarşı Kayseri dışından gelen vatandaşların uğrak yeri haline gelecek ve yeni bir cazibe merkezi olacak. 7 gün boyunca geç saatlere kadar açık olacak. Meyve ve sebzelerin satıldığı, şarküterinin, balıkçının, kasabın, pastanenin, kreşin ve diğer yiyecek-içecek esnafının olduğu, çok şık farklı bir çarşı olacak. İçerisinde Kayseri yöresel yemeklerin yapıldığı bir Sofra Melikgazi adlı restoranımızda olacak. Burası nitelikli bir çarşı olacak. İnşallah yaklaşık bir ay içerisinde burayı tamamlayacak ve esnaf kardeşlerimizin buraya yavaş yavaş gelmesini sağlayacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Farklı ve renkli projelerle Kayseri’ye renk katan bir proje olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise bu güzel proje için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.