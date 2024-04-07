Vali Çiçek ve Başkan Palancıoğlu Çarşı Melikgazi'yi inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Türkiye'ye örnek olacak yurtdışında örnekleri bulunan 'Çarşı Melikgazi'de inceleme yaptı.

Vali Çiçek ve Başkan Palancıoğlu Çarşı Melikgazi'yi inceledi
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Türkiye’ye örnek olacak yurtdışında örnekleri bulunan ‘Çarşı Melikgazi’de inceleme yaptı.

Çarşı Melikgazi’nin yakında açılacağını ve çarşıda yapılan çalışmalar hakkında Vali Gökmen Çiçek’e bilgiler veren Başkan Palancıoğlu; "Kayseri’yi güzelleştirmek, Melikgazi’mizin daha iyi noktaya gelmesini sağlamak için farklı projelerle şehrimize renk katıyoruz. Çarşı Melikgazi projemiz hakkında Sayın Valimize bilgiler verdik. İlçemize farklı bir renk katacak olan ve bizi çok heyecanlandıran Çarşı Melikgazi’mizde sona yaklaşıyoruz. Çok kısa zamanda burası hazır hale gelecek. Çarşı Kayseri dışından gelen vatandaşların uğrak yeri haline gelecek ve yeni bir cazibe merkezi olacak. 7 gün boyunca geç saatlere kadar açık olacak. Meyve ve sebzelerin satıldığı, şarküterinin, balıkçının, kasabın, pastanenin, kreşin ve diğer yiyecek-içecek esnafının olduğu, çok şık farklı bir çarşı olacak. İçerisinde Kayseri yöresel yemeklerin yapıldığı bir Sofra Melikgazi adlı restoranımızda olacak. Burası nitelikli bir çarşı olacak. İnşallah yaklaşık bir ay içerisinde burayı tamamlayacak ve esnaf kardeşlerimizin buraya yavaş yavaş gelmesini sağlayacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Farklı ve renkli projelerle Kayseri’ye renk katan bir proje olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise bu güzel proje için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

Vali Çiçek ve Başkan Palancıoğlu Çarşı Melikgazi'yi inceledi
Vali Çiçek ve Başkan Palancıoğlu Çarşı Melikgazi'yi inceledi
Vali Çiçek ve Başkan Palancıoğlu Çarşı Melikgazi'yi inceledi
Vali Çiçek ve Başkan Palancıoğlu Çarşı Melikgazi'yi inceledi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Jandarma ekipleri 102 gram esrar ele geçirdi
Jandarma ekipleri 102 gram esrar ele geçirdi
Testere hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Testere hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Jandarmanın trafik denetimleri devam ediyor
Jandarmanın trafik denetimleri devam ediyor
Pınarbaşı 2 Haziran'da tekrar sandığa gidecek
Pınarbaşı 2 Haziran'da tekrar sandığa gidecek
Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi Esentepe'de hizmete açıldı
Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi Esentepe'de hizmete açıldı