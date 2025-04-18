Vali Gökmen Çiçek, 'Dijitalleşmenin en büyük silahı kitaplardır'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan haftasında düzenlenen 2’nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Dijitalleşmenin en büyük silahının kitaplar olduğunu ifade ederek, “Dijitalleşme artık bütün haneleri tehdit eden bir hastalık haline geldi. Hep beraber çocuklarımızı bu bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor. Bunu yaparken hayır dur yapma demekle olmuyor. Bu mücadelede en büyük silahlardan birisi kitaplarımız ve spor. Kayseri’de çocuk olmak farklı bir duygu bütün şehrin kütüphanelerle dolması beni gerçekten mutlu ediyor. Burada bir kitap seferberliği var” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Kayseri’nin üçte birinin öğrenci olduğunu belirterek, “Bu gerçekten insana heyecan veriyor, Kayseri’ye heyecan veriyor. Hep duamız şu ki Kayseri’nin bu yukarı doğru olan ivmesi devam etsin” diye konuştu.

Bu fuarın amacının çocukların özgüvenini artırmak olduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak okutan şehir anlayışı içerisinde yavrularımıza bu etkinliği kazandırmak için bu sene bu fuarın ikincisini düzenliyoruz. Bu fuardaki amacımız yavrularımızın donanımlı olması ve özgüvenli olmasıdır” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise fuarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.