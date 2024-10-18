Vali Gökmen Çiçek, 'ERVA benim için vatan meselesidir'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

ERVA Spor Okulları’nın Kayseri’de amacına ulaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “ERVA spor okullarını ben onur meselesi olarak görüyorum. Gençlerimizin yalnız olmadıklarını onlara hissettireceğiz. Spor yapacaklarsa en güvenilir alanlarda yaptırtacağız. ERVA Spor Okullarının 11 bin öğrenciye 1 yıllık bir sürede ulaşması, öğrencilerin ve velilerin bundan memnun olması beni çok mutlu etti. Gençlerimiz Valilik himayesi altında en güvenilir şekilde spor yapacaklar. Bu çocuklar bize emanet, bu çocuklar bizim geleceğimiz eğer kendi çocuğumuzdan ayırırsak Allah yediğimiz yemeği bize haram etsin o kadar iddialıyım eğer kendi çocuğumdan ayırıyorsam bu vatana ihanet ediyorumdur. ERVA Spor Okullarındaki çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için son damlasına kadar terimizi akıtacağız onların en iyi yerlere gelebilmesi için biz mücadele edeceğiz. ERVA benim için vatan meselesidir. ERVA spor okullarıyla çocuklarımızı tuzağa düşürmek isteyenlere, uyuşturucu satıcılarına meydan okuyoruz. Hiçbir yavrumuzu alçaklara teslim etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.