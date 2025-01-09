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  • Vali Gökmen Çiçek'ten '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

Vali Gökmen Çiçek'ten '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek, gazeteciliğin, vatandaşların çevrelerinde olup bitenler hakkında bilgi almalarını sağlamak ve gerçekleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna ulaştırmak için mücadele eden önemli bir meslek olduğunu vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek'ten '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

Vali Çiçek, mesajında, gazetecilerin bilginin öneminin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında kamuoyuna doğru, güvenilir ve eksiksiz bir şekilde haber ve bilgi akışını sağlamak için ilkeli, dürüst ve objektif gazetecilik anlayışı ile mesleklerini icra ettiklerini belirtti.

Kayseri’de görev yapan gazetecilerin, ilde yürütülen hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendirdiğini, vatandaşlar ile devlet arasında köprü olduğunu ve ilin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade eden Vali Çiçek, günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatan gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.

Vali Gökmen Çiçek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla tüm basın çalışanlarını kutlayarak, Kayseri ve Türkiye’ye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Haber Merkezi

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