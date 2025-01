Gazeteci Azim Deniz’i silahla yaralayan A.T.’nin yargılanmasına devam edildi

Olay, 5 Şubat saat 08.30 sıralarında, gazeteci Azim Deniz’in Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında meydana geldi. Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıktığı sırada apartmanın otoparkında bekleyen A.T.(45), Azim Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı.

Yaralı gazeteci, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra normal odaya alındı. Olayın şüphelisi A.T. ise Yozgat Sorgun İlçesi’nde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen A.T. ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sanık hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.T. ile taraf avukatları katıldı.

SANIK A.T.: BEN ŞAHSA HİÇ YAKLAŞMADIM

Mahkemede konuşan sanık A.T., “İlk duruşmada bana sanığa 500 metre yaklaşmama cezası verilmişti. Ben şahsa hiç yaklaşmadım” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.