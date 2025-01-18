Vali Gökmen Çiçek'ten başarılı AFAD personeline takdir belgesi

Vali Çiçek, deprem bölgesinde görev yapan AFAD personelinin özverili çalışmalarını takdir ve taltif eden belgede "Şahsınızı 'Başarı Belgesi' ile taltif eder, başarılarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

AFAD personeli, Vali Çiçek'in bu takdirini büyük bir onur ve mutlulukla karşıladı. Çalışmalarına aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten personel, depremzedelere en iyi şekilde yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.