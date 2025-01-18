Vali Gökmen Çiçek'ten başarılı AFAD personeline takdir belgesi
Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrasında deprem bölgesinde gösterdikleri hassasiyet, gayret ve başarılı çalışmalar nedeniyle AFAD personelini başarı belgesi takdir etti.
AFAD personeli, Vali Çiçek'in bu takdirini büyük bir onur ve mutlulukla karşıladı. Çalışmalarına aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten personel, depremzedelere en iyi şekilde yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.