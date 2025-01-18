Kayseri'ye 22 yılda 459 milyar liralık dev yatırım

22 yılda yapılan dev yatırımların detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'ye yapılan yatırımların detaylarını paylaştı:

- **Adalet: 5 milyar lira

- **Eğitim: 31 milyar lira

- **Gençlik ve Spor: 4 milyar lira

- **Sosyal Yardımlar: 55 milyar lira

- **Sağlık: 16 milyar lira

- **Çevre ve Şehircilik: 91 milyar lira

- **Ulaştırma: 71 milyar lira

- **Tarım ve Orman: 70 milyar lira (tarımsal hibe destekleri dahil)

- **Sanayi ve Teknoloji: 3,5 milyar lira yatırım, 12 milyar lira destek olmak üzere toplam 15,5 milyar lira

- **Enerji: Kamu ve özel toplam 98 milyar lira

- **Kültür ve Turizm: 3 milyar lira

- **Çalışma ve Sosyal Güvenlik: Teşviklerle birlikte 13 milyar lira

Eğitim ve Sağlıkta Büyük Adımlar

Erdoğan, Kayseri'ye ikisi devlet üniversitesi olmak üzere üç yeni üniversite kurduklarını belirtti. Ayrıca, bir stadyum ve 51 spor tesisi kazandırdıklarını, 2 bin 457 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi inşa ettiklerini söyledi. 1607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi'nin Mayıs 2018'den bu yana hizmet verdiğini ekledi.

Konut ve Ulaşım Projeleri

TOKİ vasıtasıyla Kayseri'de 23 bin 638 konut projesi başlattıklarını, bunlardan 20 bin 474 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini ve 3 bin 164 konutun yapımına devam ettiklerini belirtti. Kayseri'deki 5 millet bahçesi projesinden ikisini tamamladıklarını ve bölünmüş yol uzunluğunu 83 kilometreden 652 kilometreye çıkardıklarını ifade etti.H

Hızlı Tren Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'yi yüksek hızlı tren ile tanıştıracak Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nın yapım çalışmalarına süratle devam ettiklerini söyledi. Bu projenin Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ve mevcut demir yoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arasının 1 saat 45 dakikaya düşeceğini, İstanbul'a ise 5 saatte hızlı ulaşım imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'ye kazandırdıkları Boğazköprü Lojistik Merkezi'ni yakında hizmete alacaklarını belirterek Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya demir yolu projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ve apron yapımı projesini tamamladıklarını ve kongreye gelmeden önce bu akşam açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni terminal binası ile yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Kayseri Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin 6 milyona çıktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ve sulama yatırımları kapsamında kente 12 baraj, 52 sulama tesisi, 6 gölet, 7 yer altı depolaması, 9 hidroelektrik santrali gibi toplam 185 tesis inşa ettiklerini ifade ederek baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, hidroelektrik santral gibi toplam 212 projenin yapımına devam edildiğini kaydetti.

Kayseri'ye bir yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusunun yüzde 90'ı doğal gaz imkânından faydalanan ilin her bir köşesine doğal gaz arzını sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im ömür verdikçe sizlerin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Daha nice yıllar boyunca AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye aşkla şevkle samimiyetle hizmet etmekten geri durmayacağız. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.