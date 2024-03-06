Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Altun'dan KANKA'ya moral ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve beraberindeki hayırseverler, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Altun'dan KANKA'ya moral ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve beraberindeki hayırseverler, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Vali Çiçek, hayırseverler ve Prof. Dr. Altun’a ziyaret sırasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü eşlik etti.

Hastanede tedavileri devam eden çocukları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunan heyet, hem çocukların sağlık durumu hem de hastanede yürütülen çalışmalar hakkında Prof. Dr. Musa Karakükcü’den bilgi aldı.

Hastane personelleri, hasta yakınları ve çocuk hastalarla bir süre sohbet eden heyet, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Altun'dan KANKA'ya moral ziyareti
Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Altun'dan KANKA'ya moral ziyareti
Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Altun'dan KANKA'ya moral ziyareti
İHA
Kayseri Gündem

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