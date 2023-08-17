Vali Özkan, Yozgat esnafı ile bir araya geldi

Valiler kararnamesi ile Tunceli Valiliği’nden Yozgat Valiliği görevine atanan Vali Mehmet Ali Özkan, makamına oturmadan esnaf ziyaretinde bulundu.

Dün Yozgat’a gelerek göreve başlayan Vali Özkan, Yozgat’taki ikinci gününde esnaf ziyaretinde bulunarak esnafa bol kazanç diledi.

Vali Özkan, Sarraflar Caddesi ve Tol Çarşı gibi işlek bölgelerde esnafla bir ara gelerek çay içip sohbet etti. Ziyaretlerinde Yozgat’ın ticari hayatına ve ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Vali Özkan, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Yozgat esnafının görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Vali Özkan, yerel işletmelerin ve ticaretin gelişimi için işbirliği ve desteğin önemini vurguladı. Yerel ekonominin güçlenmesi ve halkın refahının artması amacıyla elinden gelen çabayı göstereceğini ifade eden Vali Özkan, esnaf ve vatandaşları valilik makamına çay içmeye davet etti.