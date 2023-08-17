Bir hafta bir yazar: Ömer KELEŞ

Hani bazı insanlar vardır yıllarca muhatap olur lakin ünsiyet kuramazsınız. Ama bazı insanlar vardır bir teşehhüt miktarı birlikte olur, hemen ülfet kurar muhabbet edersiniz. Ömer Bey işte böyle bir insanlardan. Depremin en derin yaşandığı illerimizden, Hatay'dan şehrimize gelmiş bir yazar. Duygusuzluğa, duyarsızlığa şiirleri ile tercüman olmaya çalışan bir şair. 

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  • 17.08.2023 15:34
  • Güncelleme: 17.08.2023 15:34
Bir hafta bir yazar: Ömer KELEŞ

Merhaba Ömer Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Merhaba Mustafa Bey, kıymetli Kayseri Gündem gazetesi okuyucuları.  Ben Ömer Keleş. 1960 yılında Hatay’ın Altınözü ilçesi Karbeyaz mahallesinde doğdum. İlkokul ve ortaokulu Karbeyaz  İlköğretim okulunda, Liseyi de Antakya lisesinde okudum. Askerliğimi Balıkesir ve Diyarbakır illerinde yaptım. Askerlikten sonra ticarete atıldım. Aynı zamanda çiftçilikle de uğraştım. İki dönem meclis üyeliği yaptım. İki futbol takımına da teknik direktörlük desteği verdim. Evli ve üç çocuk babasıyım. Deprem nedeniyle Kayseri’ye geldim. 

Pekala yazma serüveniniz nasıl başladı? Yazmaya iten saikler neler oldu?

Allah’ın emir ve yasaklarını kendi menfaatleri için hiçe sayan, 4 kitabın kurallarını peygamberlerimizin  hadislerini ve toplum kurallarını bir türlü anlamak istemeyen insanlara dayanamadığım için  şiir yazmaya başladım. Bu kadar kural, emir ve yasakları yok sayan bencil insanlara şiirlerimle hitap etmeye başladım. Çünkü kimse laftan , başımıza gelen musibetlerden ders almıyor.  Bu duyguları insanlara şiirle anlatmaya çalışıyorum.

Yazma isteği, tutkusu olan her yaştan insanlarımıza neler tavsiye edersiniz?
Yazar olmak isteyen insanların içindeki duyguları toplumu düzeltmek adına yazıya dökmelerini isterim. Doğruluk ve iyilik yolunda her zaman mücadele etmelerini tavsiye ederim.

Ömer Bey, eserleriniz ve çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Şimdiye kadar 3 kitap yazdım. Bir kitabımda bu hafta sizlere merhaba diyecek.  2 kitap üzerine çalışmalarım son aşamasına geldi. Üzerinde yapacağım son çalışmalarla sizlerin okumasına sunacağım. Yazma duygusu, şiir olsun sürekli devam edecektir.

Son olarak duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim?

Yazarlık serüvenimde daha önce yaşadıklarımın dışında Hatay’da yaşanan deprem benim için bir milat oldu. Depremden sonra Konya’ya gittim sonra Kayseri’ye geldim. Konya ve Kayseri belediyeleri bizlere sahip çıktı. İki ilimizin halkına teşekkür ederim. Konya ve Kayseri’deki mülki amirlere, vali ve belediye başkanlarına teşekkür ederim. Ayrıca özellikle Kayseri’de yolda ışığım olan Fikret Polat hocama ve Barbaros Mahallesi muhtarı Levent Karakaya’ya şükranlarımı sunarım.

Ömer Bey söyleşi için teşekkür eder, yeni eserlenizde buluşmayı ümit ederiz.
 

Haber Merkezi

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