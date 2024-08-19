Vali Yardımcısı Tekeş ve AFAD İl Müdürü Genç, arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş,AFAD il Müdürü Rıfat Genç ve AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say ile birlikte Arama Kurtarma ekiplerinin deprem gibi doğal afetlerdeki önemi hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla bir takım ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gökbörü Arama Kurtarma Derneğine de ziyarette bulunan Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş Gökbörü Arama Kurtarma Derneğini de ziyarette bulunarak bilgiler aldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e de teşekkürlerini ileten Gökbörü Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Osman Şahan; “Bugün Derneğimizin Yerleşkesinde Sayın Vali Yardımcımız Ömer Tekeş, Kayseri AFAD il müdürümüz Rıfat Genç ve AFAD müdahale şube müdürümüzü misafir ettik.Gönüllülerimiz ve arama kurtarma ekibimiz ile muhabbet etme ve projelerimizi tanıtma fırsatı bulduk.Sayın Gökmen Çiçek Valimizin bizlere verdiği destekle, Vali Yardımcımız Ömer Tekeş'in yardımları ve AFAD il müdürümüz Sayın Rıfat Genç'in gönüllülere vermiş olduğu değerle biz de ülkemizin başına bir afet olayı geldiğinde devletimiz ve kurumlarımız ile dirsek dirseğe yardımlaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Bu ülke ve bu gençler bizim sahip olduğumuz kudret ise damarlarımızdaki asil kanda mevcut” ifadelerinde bulundu.