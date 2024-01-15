Vatandaşlar takla atan aracın şoförünü çıkarmak için seferber oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde takla atan hafif ticari aracın şoförünü vatandaşlar kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Gesi Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ford marka 50 ABC 825 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, imdadına da çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı sürücüyü takla atan aracın içerisinden çıkaran vatandaşlar ilk müdahaleyi de yaptı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu araç, çekici ile kaldırıldı. Vatandaşların sürücüyü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.