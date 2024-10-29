Vatandaşlardan 'Cumhuriyet Yürüyüşü'

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşe KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşle ilgili açıklama yapan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, “Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği olarak herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Bayramımızın bugün 101. yıl dönümü. Öncelikle kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını, kanını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve çok yakın zamanda TUSAŞ’ta kaybettiğimiz vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün burada Kayseri 100. Yıl Cumhuriyet Platformu’nun ki Kadın Işbirliğini Geliştirme Derneği olarak biz de bir paydaşıyız. Cumhuriyet Yürüyüşü’nü yapmak için toplandık. Yürürken marşlarımızla bu duygularla ilerleyeceğiz” dedi.

Karaoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın en çok kadınların hakkı olduğunu söyleyerek; "Biz Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği olarak özellikle şu mesajı vermek isteriz. Mustafa Kemal Atatürk, bu cumhuriyeti kurduğunda biz kadınlar için gerçekten emek verdi. Bugün biz kadınlar toplumun her alanında her kesiminde üretebiliyorsak, çalışabiliyorsak, yer alabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal’e borçluyuz. Birçok Avrupalı kadından önce seçme seçilme hakkını elde etmiş kadınlarız biz. Dolayısıyla bu bayram en çok da kadınların hakkı. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda bir süre marşlar söyleyen grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.