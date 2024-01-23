Vatandaşların ilgisi küçük balığa

Kayseri’de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, vatandaşların en çok hamsi, sardalya ve istavrit gibi küçük balıkları tercih ettiğini söyledi.

Havaların beklenenden sıcak gitmesinden dolayı küçük balık popülasyonunda azalmalar olduğunu söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, vatandaşların en fazla küçük balıkları tercih ettiğini ifade etti. Bunun sebebinin, küçük balıklar yüzey balıkları olduğu için daha temiz gibi bir algı olduğunu söyleyen Akçayaka, "Kayseri ve civarında küçük balığa talep fazla. Hamsi, sardalya ve istavrit gibi balıklar daha çok talep görmekte. Yağışın olmaması, balığın lezzetini ve yağlılığını etkiliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gittiğinden dolayı balıkların büyümesine ve lezzetine etkiler oluyor. Bereket konusunda maalesef her sene daha önceki seneleri aratıyor. Gün geçtikçe balık çeşidi ve balık miktarı azalıyor. Denizlerimizdeki balık yoğunluğu gittikçe azalıyor. Bu da uygun boyutta, uygun balıkların tutulmasından dolayı oluyor. Balığın tutulduğu bölgede küçüklüğüne ve büyüklüğüne bakılıp, kontrolü yapılırsa insanlar içinde satıcılar için de faydalı olacaktır. Ben bu konuya çok önem veriyorum. Özellikle tutulduğu bölgelerde kontrol yapılırsa daha iyi ve faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hamsi, istavriti geçti

Bu sezonda istavrit bereketi yaşandığını söyleyen Akçakaya, "Bu sene hamsiden daha çok istavrit yoğunlukta. Tezgahlarda gerçekten bir istavrit bereketi var. Biz Kayseri’de İç Anadolu Bölgesi’nde olduğumuzdan dolayı deniz havasını pek anlayamıyoruz ama deniz kenarındaki bölgelerde yağış miktarı etkili oluyor. Vatandaşlarımızın talebi küçük balıklar doğrultusunda, küçük balıklar daha çok tercih ediliyor. Büyük balıkların tercih edilmesindeki sebep de kılçık oranının daha az ve etli olmasından dolayı. Şu anda da somon büyük balıklar içerisinde en çok tercih edilen balık" ifadelerini kullandı.