Zehir tacirlerine PÖH destekli eş zamanlı operasyon: 36 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 36 şahıs yakalandı.

Zehir tacirlerine PÖH destekli eş zamanlı operasyon: 36 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 36 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 4 ay süren teknik takipli çalışmalar sonucunda Özel Harekat Polisi’nin de katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kilo 146,91 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 adet uyuşturucu hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi bulunurken, 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Zehir tacirlerine PÖH destekli eş zamanlı operasyon: 36 gözaltı
Zehir tacirlerine PÖH destekli eş zamanlı operasyon: 36 gözaltı
Zehir tacirlerine PÖH destekli eş zamanlı operasyon: 36 gözaltı
Zehir tacirlerine PÖH destekli eş zamanlı operasyon: 36 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, dijital zehirlenmeye karşı uyardı
Başkan Büyükkılıç, dijital zehirlenmeye karşı uyardı
Kayserispor Mağlubiyet serisini İstanbulspor karşısında yine bozmadı:0-1
Kayserispor Mağlubiyet serisini İstanbulspor karşısında yine bozmadı:0-1
Bakan Uraloğlu: Erciyes ve Kapadokya Turizmine yeni bir soluk
Bakan Uraloğlu: Erciyes ve Kapadokya Turizmine yeni bir soluk
Erciyes Anadolu Holding, 3 büyük tekstil markasını ihaleye çıkarıyor
Erciyes Anadolu Holding, 3 büyük tekstil markasını ihaleye çıkarıyor
'İlk uzay seyahati Avrupa Birliği'ne önemli bir mesaj'
“İlk uzay seyahati Avrupa Birliği'ne önemli bir mesaj”
Sarraf İhsan Gülderdi: 'TCMB'nin faiz kararıyla döviz tekrardan baskılanacak'
Sarraf İhsan Gülderdi: “TCMB’nin faiz kararıyla döviz tekrardan baskılanacak”