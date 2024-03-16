Vatandaştan örnek davranış

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu parayı karakola götürüp sahibine ulaşmasını sağlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Vatandaştan örnek davranış
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu parayı karakola götürüp sahibine ulaşmasını sağlayarak örnek bir davranış sergiledi.

İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi’nde bir vatandaş, bir miktar para bulduğu yönünde karakola başvurdu. Yine başka bir vatandaşın bin 980 Pound yani yaklaşık 81 bin TL kaybettiğini beyan etmesi üzerine ekipler tarafından telefonunda bulunan fotoğraf ve dekontlar incelendi.

Yapılan incelemenin ardından kaybolan para ekipler tarafından eksiksiz olarak sahibine ulaştırılırken, parayı bulan vatandaş da örnek bir davranış sergiledi.

Vatandaştan örnek davranış
İHA
Kayseri Gündem

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Vatandaştan örnek davranış
Vatandaştan örnek davranış
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