Vefat eden imamın ailesine ahde vefa örneği 

Kayseri Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Akşemsettin Camii’nde 44 yaşında kansere yenik düşen İmam, Emir Demir’in ailesi için, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya sonucunda hayırseverlerin desteği ile Demir’in ailesi ev sahibi oldu.

Kampanyanın sonuçlanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, “Allah’a binlerce şükürler olsun ki başta Kocasinan Müftülüğüne bağlı din görevlilerimiz olmak üzere diğer müftülükler, hayır sahipleri ile bu davaya inanan ve hizmet eden kardeşlerimiz çağrımıza yürekten cevap verdiler. Bizde varız diyerek yardımlarını esirgemediler. Sıfır bir daire aldık ve tapusunu merhum hocamızın eşi Hatice Demir hanımefendiye vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Kocasinan İlçe Müftülüğü Daire Şefi Mustafa Koç ise yaptığı açıklamada, “Kocasinan İlçe Müftümüz Halil Uzun hocamızın önderliğinde bir ev kampanyası başlatmıştık. Allah’a şükürler olsun çok kısa sürede kampanyamızı sonlandırdık. Her kademede çalışan kardeşlerimiz bu kampanyaya iştirak etti. Hayır sahiplerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Çok sevinçliyiz, çünkü geride kalan yetimlere ve rahmetli Emir Demir hocamızın eşine yeni yuvalarının anahtarını teslim ettik. Çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şubesi Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Tulgar’da bu projeye dahil oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Kocasinan İlçe Müftümüz Halil Uzun hocamızın çağrısına kulak verdik. Bugün kampanya sonrası aldığımız ev aslında 4.almış olduğumuz ev oldu. Çok kısa sürede kampanya sona erdi ve ailemize evi teslim etmiş olmanın gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Merhum Emir Demir’in eşi Hatice Demir de yaşadığı mutluluğu ifade ederek,“Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İlçe Müftümüz Halil Uzun hocamdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Müftülüğün lojmanında kalıyorduk. Eşim vefat ettikten sonra kiracı olduğumuz için zor durumda kalmıştık. Şimdi başımızı sokacak bir evimiz oldu. Vesile olan herkesten bir kez daha Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.