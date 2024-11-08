Vekil Akar, 'Kapımızın, gönlümüzün ve telefonlarımızın daima açık olduğunu bilmelerini isteriz'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada; “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu konuda çeşitli aşamalar var. Bunlardan bir de şu anda olduğu gibi bize olan teveccühler nedeniyle; değerli kardeşime (Dursun Ataş) ben hoş geldiniz diyorum. Sağ olsun, var olsun. Anlattıklarıyla beraber gerçekten bize güç katacaktır. Katıyor.Sadece kardeşimiz değil, benzer şekilde kapımızın daima açık olduğunu, gönlümüzün açık olduğunu, telefonlarımızın açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. Küskünlük yok, dargınlık yok, bir ideal için, bir amaç için, bekamız ve refahımız için temel konular için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda herkesin de bunu bilmesi ve dolayısıyla bu kapının açık olduğunu buradaki arkadaşlarımızın kalplerinin açık olduğunu ve telefonların açık olduğunu bir kez daha burada sizlerin vasıtasıyla zikretmek istiyorum” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teşkilat mensupları katılım sağladı.

Akar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar çalışmaların süreceğini söyleyerek, “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuz omuza emin adımlarla ilerlemeye, yürümeye, hatta koşmaya devam ediyoruz. Kim ne dese desin, Türkiye'nin ana gündemi belli. Türkiye'nin güçlü olması lazım, büyük olması lazım. Ülkemizin ve milletimizin, devletimizin, bekası için, refahı için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz Allah'ın izniyle de başaracağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Terörle mücadele çok önemli aşamalar kaydedildi. İnşallah son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri bu asil milletimizin başına bela olan bu musibetten onları da kurtarmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

‘ATAŞ, BİZE GÜÇ KATACAKTIR’

Akar, Milletvekili Dursun Ataş’ın AK Parti’ye geçişiyle güç katacağını da belirterek, “Savunma sanayindeki çalışmalarımızı biz yapacağız, Anayasayı da yapacağız. Dolayısıyla ülkemizin bekası ve refahı için yapılması gereken ne varsa bunların hepsi bir sıra dahilinde yapılmaktadır. Bu konuda bildiğiniz gibi savunma sanayinde çok ciddi mesafe katedildi. Daha düne kadar parasını verip de alamadıklarımız dahil bunların hepsini yapar hale geldik.Sadece kendi ihtiyaçlarımız değil, aynı zamanda dost ve müttefik, kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılar durumdayız. Diğer taraftan da ülkemize, ülkemizin geleceğine, gelecek nesillere hitap edecek son derece kapsayıcı bir anayasa yapılmak konusunda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlgili kurumlar, birimler bu çalışmaları sürdürüyor ve dolayısıyla büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu konuda çeşitli aşamalar var. Bunlardan bir de şu anda olduğu gibi bize olan teveccühler nedeniyle; değerli kardeşime (Dursun Ataş) ben hoş geldiniz diyorum. Sağ olsun, var olsun. Anlattıklarıyla beraber gerçekten bize güç katacaktır. Katıyor.Sadece kardeşimiz değil, benzer şekilde kapımızın daima açık olduğunu, gönlümüzün açık olduğunu, telefonlarımızın açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. Küskünlük yok, dargınlık yok, bir ideal için, bir amaç için, bekamız ve refahımız için temel konular için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda herkesin de bunu bilmesi ve dolayısıyla bu kapının açık olduğunu buradaki arkadaşlarımızın kalplerinin açık olduğunu ve telefonların açık olduğunu bir kez daha burada sizlerin vasıtasıyla zikretmek istiyorum” şeklinde konuştu.