Vekil Aşkın Genç: 'Esnaf, çiftçi ve sanayici borç batağındayken hükümet müteahhitlerin cebini dolduruyor' 

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sayıştay’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilişkin 2023 yılı denetim raporunu değerlendirerek yazılı açıklamada bulundu.

“194 MİLYON TL’LİK İDARİ PARA CEZASININ SADECE 65 MİLYON TL’LİK KISMI TAHSİL EDİLMİŞ”

CHP Milletvekili Aşkın Genç yazılı açıklamasında, “Sayıştay’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yönelik denetim raporu, hükümetin ekonomik ve mali yönetimindeki çöküşü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu rapor, Bakanlığın kamu kaynaklarını nasıl israf ettiğini ve yönetim zafiyetlerini gözler önüne sermektedir. Şimdi size sormak istiyorum: 194 milyon TL’lik idari para cezasının sadece 65 milyon TL’lik kısmı tahsil edilirken, geriye kalan 129 milyon TL nereye gitti? Bu para nasıl hesaplara geçmedi? Bu, açıkça kamu zararının saklandığı bir tablodur! Milletin cebinden çıkan paraların buharlaştırıldığı bir skandalın tam ortasındayız” ifadelerini kullandı.

“OSB İÇİN YAPILAN YATIRIMLARDA Yİ-ÜFE ORANLARININ ÇOK ÜZERİNDE FİYAT FARKI ÖDEMESİ YAPILMIŞ”

Milletvekili Genç, “Dahası, organize sanayi bölgeleri için yapılan yatırımlarda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının çok üzerinde fiyat farkı ödemesi yapılmıştır. Bu, iş dünyasına değil, yandaşlara yapılan bir kıyaktır. Ekonomik krizden geçiyoruz, çiftçi, sanayici, esnaf borç batağında ama hükümet, yandaş müteahhitlerin cebini dolduruyor! Fiyat farkları adı altında organize sanayi bölgelerinde yaratılan bu mali boşluk, vatandaşın hakkının gasp edilmesidir. Kim bu sorumsuz harcamaların hesabını verecek?” ifadelerine yer verdi.

"SAYIŞTAY RAPORLARI, DEVLETİN NASIL YÖNETİLEMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA KANITLIYOR"

Genç, “Bakanlık ayrıca taşınmaz varlıkların takibini bile doğru düzgün yapamıyor. Bakanlığa ait gayrimenkuller ve binalar enflasyon düzeltmesi yapılmadan kayıtlara geçirilmiş. Sayıştay açıkça bu düzeltmenin yapılmadığını belirtiyor. Bu düzensizlik, kamu idaresinin şeffaflıktan uzak olduğunu ve halkın mal varlıklarının hakkıyla yönetilmediğini gösteriyor” dedi.