Vekil Ataş'tan kooperatif mağdurları uyarısı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kooperatif mağdurlarının sorunlarına dikkat çekti. AKP’nin diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sorunu çözmekten çok üstünü kapatmayı amaçladığını dile getiren Milletvekili Ataş, ‘Kayseri’de yaşanan kooperatif sorunlarının ardından 2022 yılında bu sorunu çözmeye yönelik bir kanun çıkarılmıştır ancak kanun maddesi, AKP iktidarının her zaman olduğu gibi mağduriyeti tamamen gidermeyi değil de sorunun üstünü kapatmayı amaçlayan zihniyeti yüzünden Anayasa Mahkemesince Anayasa’ya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir. Sonuç olarak, Kayseri’deki 30 bin kooperatif mağduru daha da çok mağdur edilmiş, sorunu çözmek için getirilen kanun sorunu daha da büyütmüştür’ diye konuştu.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE İSE YÜZ BİNLERCE AİLE KOOPERATİF MAĞDURU OLACAK

‘İptal edilen bu kanun yeniden doğru bir içerikle çıkarılmadığı takdirde Türkiye’de şimdilik on binlerce, birkaç yıl içinde ise yüz binlerce aile kooperatif mağduru olacak’ diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Bu nedenle, bir an önce sadece Kayseri’dekileri değil, tüm Türkiye’deki kooperatif mağdurlarını kapsayacak, hepsinin mağduriyetini kökten çözecek bir kanuna ihtiyaç var’ ifadelerini kullandı.

