TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Patatese devletimizden müdahale bekliyoruz'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl patates üretiminde rekoltenin üzerine çıkıldığını, bu nedenle devletten bir müdahale beklediklerini söyledi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Nevşehir’de merkeze bağlı Kavak beldesindeki doğal soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, bu yıl patateste rekoltenin fazla olduğunu ve bu nedenle bir talep oluşturulması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye’de bu yıl patates üretimi 5 milyon ton, 6 milyon ton. Bu sene biraz rekoltemiz fazla. 6,5 milyon ton civarında rekolte bekleniyor. Bu nedenle Kapadokya bölgesinde bulunan bu doğal depolara çok daha fazla ihtiyacımız olduğu görülüyor. Bu yıl patatese bir müdahale bekliyoruz. Özellikle devletimizin patates ürününe bir müdahalesi fevkalade önemli. Çünkü arz yüzde 10 civarında arttı. Bu arzı karşılayabilecek şu an iç ve dış talep görünmüyor. Bunun dışında tabii Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de bu sene devreye girerek geçmiş yıllarda olduğu gibi patates alımı yapması, bir talep oluşturması, piyasanın bir miktar daha yükselmesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

"Üretici ile tüketici arasında ciddi bir makas var"

Bölgedeki patates üreticilerinin bir araya gelerek kooperatifleşmesi gerektiğinin altını çizer Bayraktar, "Ülkemizdeki hal kanununun biran önce değişmesi lazım. Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi fiyat sorunu. Yaklaşık olarak 4 TL civarında üretici patatesini satıyor. Ama marketlere baktığımızda bu rakam 14 TL, 15 TL, 18 TL’ye çıkıyor. Arada ciddi bir makas olduğunu görüyoruz. Bir tarafta üretici maliyetin altında fiyatta ürünü satarken, diğer tarafta tüketicimiz bunu ucuza yiyemiyor. Türkiye bu meseleyi çözmek zorunda” dedi.