Vekil Cıngı, 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' sloganının tekrar ülke gündemine getirilmesi gerekiyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de Kayseri’de Mesleki Eğitim Çalıştayı – Ülkemiz ve gençlerimiz açısından mesleki ve teknik eğitimin önemi” konulu basın toplantısında konuştu. Cıngı,"Memleketim Kayseri, bildiğiniz gibi M.Ö.2000’lere uzanan bir ticaret merkezi ve Cumhuriyetle birlikte devletimiz tarafından önemli sanayi yatırımlarının yapıldığı, ülkemizin liberal ekonomiye geçişiyle birlikte 1980’lerden itibaren de yüksek ivmeyle sanayileşmiş bir şehirdir. Bugün itibariyle Kayserimiz, elektrikli ev aletlerinden mobilyaya, tekstilden makinaya, çelik kapıdan OVİON cep telefonu üretimine varıncaya kadar çok geniş yelpazede imalat yapan, güçlü OSB’lere sahip bir üretim üssü olarak yaklaşık 2.000 fabrikayla 160 ülkeye ihracat yapmakta ve ülkemiz kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Emek yoğun sektörlerin baskın olduğu şehrimizde son yıllarda çalışan bulmak, özellikle ara eleman bulmak, istihdam piyasasında zanaatkar insanlara erişmek çok ciddi bir mesele haline gelmiş, hatta pandemi sonrası dönemde üretimi kısıtlayan ciddi bir engel oluşturmaya başlamıştır. Bu konuda detaylı bir araştırma yapıldığında bu meselenin sadece Kayseri’yi tehdit etmediği, ülkemizde, neredeyse bütün illerimizde ve bütün sektörlerde ara eleman ve kalifiye personel bulma probleminin ciddi boyutlara ulaştığı görülecektir" dedi.

'HERKES ÜNİVERSİTE OKUSUN ANLAYIŞI YAYGIN HALE GELDİ'

Milletvekili Cıngı, oluşan bu durumda eleman ve çalışan yetişme oranının azalmasıyla zanaatkar, mesleki ve teknik eğitimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Türkiye'nin ekonomik, ticari ve sosyal gelişimi için mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması stratejik bir önemi haizdir. Bu nedenle, “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” olarak sloganlaşmış haliyle bu meselenin tekrar ülke gündemine getirilmesi ve mesleki eğitim kurumlarının desteklenmesi gerekmekte ve bu alanda yapılacak yatırımlar, ülkenin geleceği için kritik rol oynamaktadır. Zira son dönemde ülkemizdeki üniversite sayısının da artmasıyla mezuniyet sonrası iş bulma imkanları düşünülmeden neredeyse herkes üniversite okusun, fakülte mezunu olsun gibi bir anlayış yaygın hale gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre 2024 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye'de 4.262 mesleki ve teknik eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda 1 milyon 629 bin 322 öğrenci eğitim görmektedir. Son yıllarda özellikle bu okullardaki eğitim standartları, öğretim metotları, laboratuvar imkanları ve teknolojik altyapı çok üst seviyelere gelmesine rağmen farklı birçok sebeple hala istenilen tercih edilme oranlarına ulaşılabilmiş değildir" şeklinde konuştu.

Bu durumla birlikte liseye geçiş aşamasında olan öğrencilerin kendi yeteneklerine göre mesleki ve teknik liselere yönlenmesinin önemine dikkat çeken Cıngı öğrencilere ve velilere seslenerek, "Teknik personel ve kalifiye uzman insan gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artmakta olduğundan mesleki ve teknik eğitim, onlara iş dünyasında yüksek talep gören beceriler kazandırarak, başarılı bir kariyer yapma imkânı sunacak. Mezun olduktan sonra özel sektörde bir teknisyen olarak, bir kamu çalışanından daha fazla kazanç elde edebilecekler.Tabii ki burada değerli velilerimize de çok esaslı görevler düşüyor. Anne babalar çocuklarının vasıfsız bir eleman olarak mezuniyetten sonra iş bulma stresine girmesini, bir sürü imtihana ve mülakata girerek herkesin yapabileceği sıradan işlerde çok düşük gelirle çalışmasını istemiyor, buna mukabil iş piyasasında yüksek talep gören vasıflar edinmesini ve beceriler kazanmasını, dolayısıyla da başarılı ve yüksek gelirli bir kariyer yapmasını istiyorsa, onları meslek liselerine yönelmeleri ve meslek sahibi olmalarını desteklemeleri gerekiyor" diye konuştu.

KAYSERİ'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Milletvekili Cıngı, Kayseri'de düzenlenecek olan Kayseri Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı'nı hatırlatarak, "Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri, Kayseri Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürüttüğümüz uzun soluklu mesleki eğitim çalışmalarımızı 28-29 Haziran’da bu Cuma ve Cumartesi günleri ilimizde gerçekleştireceğimiz Kayseri’de Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı ile taçlandıracağız. Bu Çalıştayda Kayseri’deki mesleki eğitimi, iş dünyasının ihtiyaçları, milli eğitim politikaları, geleceğin sektörleri, eğitim metodları, eğiticiler, öğrenciler hatta velileri de içine alacak şekilde bütün boyutlarıyla masaya yatırıp aksayan yönlere çözüm önerileri getirmek için gayret edeceğiz. Bu çalıştayın mesleki eğitim sistemimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.