Vekil Çopuroğlu, “Belediye Başkanı projesinden dolayı borçlanıyorsa şehre katkı sağlıyordur”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Gündem Kayseri Ramazan Özel' programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gündeme geldiği borç konuları hakkında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Büyükşehir belediye başkanımız için bir yerden düğmeye basılıyor bu basılabilir mi tabii ki siyasettir her an her şey olabilir. Ben şunu söylemeden geçemeyeceğim Memduh Başkan açıklamasında diyor ki bizim ödenecek borcumuz yok 2040 yılına kadar bunu böyle değerlendirmek lazım. Eğer bunun dışında benim de bilmediğim bir şey varsa onu da ortaya koyarlar onlara da cevap veririm. Siyasete kurban etmemek lazım borcu olmayan insan olur mutlaka ama İnsanlar genellikle geleceğe güven gördükçe borçlanır borçlarınken zaten eğer siz çok borçlusunuz ben size para veremem diyorsa birisi o zaman hakikaten çok borçlusunuzdur. Belediyeye böyle diyen olmuş mu? ben duymadım böyle dendiğine göre belediyenin borcu kaldırılabilir bir borçtur. Geldiğimiz noktada eğer Belediye Başkanı projesinden dolayı borçlanıyorsa bence neticede şehre bir katkı sağlıyordur hiç borcumuz olmayıp hiç de iş yapmıyorsak bu daha tehlikeli” şeklinde konuştu.