Vekil Çopuroğlu, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük olduğunu dünya öğrendi muhalefet öğrenemedi'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Gündem Kayseri Ramazan Özel' programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

İmralı sürecini değerlendiren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi terörden arındırma ile alakalı girişimi Sayın Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilmiş olması, başlatılmış olması hakikaten herkeste ne oluyor dedittirdi. İlk günlerde, ilk saatlerde muhteşem geri dönüşler varken daha sonra bu işi altından üstünden kaşımak isteyen bir kısım insanlar bunlar daha önce de böyle yapmıştı diye işi farklı meseleye çekmek istiyorlar. Geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor diyor ki; biz eğer yanlış yapan olursa taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayacağız diyor. Türkiye'de şu anda bakanlık verisi 37 terörist kalmış geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük olduğunu ve her geçen gün de güçlendiğini tüm dünya öğrendi bizim muhalefet öğrenemedi. Bu meselenin altında üstünde ama fakat aramamak lazım Cumhurbaşkanımızda ve Devlet beyde çok istikrarlı bir duruş var. Bu meselede devletimizin yanında yer almak lazım. Açık ve net olarak burada geçmiş yaşanmışlıkları bir tarafa bırakıp şu anki duruma bakmak lazım şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem içeride hem dışarıda çok büyük çok güçlü” şeklinde konuştu.