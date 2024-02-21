Vekil Çopuroğlu gümrükçülerin sorunlarıyla ilgili bakanlıkla görüştü
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu gümrükçülerin sorunlarını Ticaret Bakanlığına iletti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Çopuroğlu Dış Ticaretle uğraşan gümrükçülerin sorunlarını bakanlığa iletti.
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