Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Ulaştırma Bakanlığı, hızlı trenden önce Kayseri OSB'yi demiryolu ile limanlara bağlaması gerekiyor'

Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Ulaştırma Bakanlığı, hızlı trenden önce Kayseri OSB'yi demiryolu ile limanlara bağlaması gerekiyor'

Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek, bu hususta da Ulaştırma Bakanlığı’nın Kayseri’ye hızlı treni getirmeden önce Kayseri OSB’yi demiryolu ile limanlara bağlaması gereklidir” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyarette bulunmak maksadıyla Kayseri’ye geldi. Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda; “Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek ve bu hususta Ulaştırma Bakanlığı’nın Kayseri’ye hızlı treni getirmeden önce Kayseri OSB’yi demiryolu ile limanlara bağlaması gereklidir” dedi.

1ha

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