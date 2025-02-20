Vekil Çopuroğlu, “Kayseri fuarcılıkta da liderlik yarışı içerisindedir”



Kayseri'de 20'nci Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açılışı gerçekleşti. Fuarda 15 farklı ülkeden alım heyeti geldi. Fuarın açılış programına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, protokol ve firma sahipleri katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’nin fuarcılık konusunda birçok konuda olduğu gibi liderlik yarışı içerisinde olduğunu söyledi. Çopuroğlu, “Fuarımız hayırlı uğurlu olsun, Cenabı Allah ticareti bol bereketli bol eylesin. Biraz öncede dinledik 900 katılımcının 1900 marka ile temsil ettiği bir fuar ziyaret ediyoruz. İlk İzlenim önemlidir kapıdan girdiğinizde bir yoğunluk sizi karşılıyor. Zaten biliyorsunuz Kayseri'de fuarcılık konusunda birçok konuda olduğu gibi liderlik yarışı içerisinde. Belki ilk saflarda yer alıyor fuar konusunda Kayseri denilince herhalde bu yıl bildiğim kadarıyla 10’dan fazla fuara ev sahipliği yapacak. Önemli bir rakam mı tabii ki önemli değil, tamam fuarın sadece İstanbul işi olmadığını bir kez daha ispat etmiş oluyoruz. Tabi burada sanayicilerimiz artık fuara ilgi gösteriyor, niye tarıma yapılan yatırımlar artık sanayinin de dikkat edin dikkatini çekmeye başladı. Teknolojideki yatırımlar teknoloji son nimetlerini kullanma noktasında ciddi manada gelişme var. İnşallah üretim noktasında 5. sıraya yükseldiğinde Sayın müdürümüz biraz ifade ettiler, bu önemli bir detay. Çünkü toprak büyüklüğüne baktığınız zaman hakikaten bizimki muhteşem bir başarı, ürettiğimiz ürünlerde herhalde 24 üründe ilk onda değil mi? ilk 10’dayız bunlar hakikaten stratejik ürünleri rekabet edilebilir ürünler. Biraz önce başkanla da konuştuk kimyon konusunda ciddi manada üretimimiz var. İnşallah onun işlenmesi noktasında Kayseri'de fabrikasyon veya paketleme noktasındaki bir gayreti olduğu müddetçe artık önümüzün hep açık olduğunu biliyorduk. Ama muhteşem bir atmosferde bunun burada bir kez daha bunu telaffuz etmiş olduk. Söz vermek için şunu da söylemek istiyorum, biz biliyorsunuz 2024 yılında Avrupa'da 1. sıradayız hangi konuda; 500 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yani tabiri caizse bir kişiye 6 fidan geçen sene dikilmiş oldu. Bunun devam etmesi Türkiye'nin çölleşmesi açısından önemli olduğunu beyan ediyorum. Fuarımız bereketli hayırlı olmasını, bir sonraki fuara katılma noktasında gayretli bir sonuca ulaşmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Tarım, hayvancılık ve gıda adına bir çok ürünün yer aldığı fuar, 23 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.