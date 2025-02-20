Türkiye'nin en büyük traktörü tarım fuarında

Atlas Fuar tarafından 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri Tarım Fuarı OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Burada konuşan Deutz Türkal Motorlu araçlar Kayseri Bayisi satış müdürü Alparslan Kavlak, “Bu traktör şu an Türkiye'nin ve fuarın en büyük traktörü 9 bin 340 vario 340 beygir gücünde ithal bir traktör Alman devi Alman panzeri bir traktör. Özellikleri donanımları saymakla bitmez. Türkiye'nin en büyük traktörü otomatik şanzıman diye geçiyor sonsuz şanzımanı var. Bu traktörü kullanmayı bilmeyen bir insana biraz anlatırsanız tabii özelliklerine de öğrenerek otomatik vites olduğu için çok rahat bir şekilde kullanabilir. Fiyatı ise 342 bin euro yaklaşık 12 milyon 900 bin lira civarında yapıyor ama fuarımızda sevgili çiftçilerimize müşterilerimize özel indirimlerde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.