Vekil Çopuroğlu, Talas ve Hacılar'ın taleplerini bakana iletti
Ankara'daki temaslarını sürdüren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bu defada Talas ve Hacılar ile ilgili taleplerini İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya'ya iletti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor. Milletvekili Çopuroğlu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti. Milletvekili Çopuroğlu, Talas ve Hacılar ilçesi hakkındaki talepleri Bakan Yerlikaya’ya iletti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vekil Çopuroğlu, “Kayserimiz için Çalışmalara devam ediyoruz. Gündemimiz; İlçelerimiz” ifadelerine yer verdi.