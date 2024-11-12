Vekil Çopuroğlu talep etti: Yed'i Emin'deki araçların satışı kolaylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9'uncu Yargı Paketi çerçevesinde yapılan yeni düzenlemelerle yediemin otoparklarında terkedilen araçların satışının kolaylaşacağını duyurdu. Bakan Tunç, Karayolları Trafik Kanunu'na eklenen yeni maddelerle, trafikten menedilen ve sahipleri tarafından altı ay içinde alınmayan araçların satış usullerinin basitleştirileceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bu düzenleme, kamuoyunda "9'uncu Yargı Paketi" olarak anılıyor. Yeni yasa ile, yediemin otoparklarında bulunan ve sahiplerine ulaşılamayan araçların satışı artık daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Hak Sahiplerine Ödeme Yapılması Sağlanacak

Bakan Tunç, bu araçların satışından elde edilen gelirlerin hak sahiplerine ödeneceğini ve eğer hak sahiplerine ödeme yapılamazsa, bu miktarın güvence altına alınarak saklanacağını vurguladı. Böylelikle, terkedilen araçların ekonomik değerinin kaybolmadan yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

15 Bin Araç Tasfiye Edildi

Adalet Bakanı, 2023 yılı içinde yürürlüğe giren düzenlemelerle, icra ve iflas kanunu çerçevesinde yediemin depolarında saklanan, ancak artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye edilerek ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. Şu ana kadar 15 bin 259 aracın tasfiye sürecinin tamamlandığını ve 4 bin 14 aracın ise halen tasfiye aşamasında olduğunu ifade etti. Yapılan değişikliklerin bu süreci daha da hızlandıracağını sözlerine ekledi.

Bu yeni düzenlemelerle, yediemin otoparklarındaki araçların hem sahiplerinin hakları korunacak hem de ekonomik değer kaybı önlenecek.