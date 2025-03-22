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  • Vekil Ersoy'dan CHP'li Başarır'a: 'Haddini bil hırsız ve arsız arkadaşlarını savun sen Hadsiz'

Vekil Ersoy'dan CHP'li Başarır'a: 'Haddini bil hırsız ve arsız arkadaşlarını savun sen Hadsiz'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medyada yapılan bir paylaşımın ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a yönelik 'Haddini bil, git hırsız ve arsız arkadaşlarını savun sen..! Hadsiz' sözlerini kullandı.

Vekil Ersoy'dan CHP'li Başarır'a: 'Haddini bil hırsız ve arsız arkadaşlarını savun sen Hadsiz'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Devlet Bahçeli’ye yönelik “Çeneni kapat, evinde otur, yeter artık” ifadesini içeren paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Baki Ersoy, Başarır’a “Haddini bil, git hırsız ve arsız arkadaşlarını savun sen..! Hadsiz” şeklinde tepki gösterdi.

Haber Merkezi

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