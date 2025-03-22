HES Hacılar ve Erciyes Çelik Halat'tan çalışanlara yeni zam ve sosyal haklar teklifi

HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Erciyes Çelik Halat A.Ş tarafından çalışanların refahını önceleyen bir anlayışla hareket edildiği belirtilerek, “Değerli Çalışanlarımız ve Kamuoyuna, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Erciyes Çelik Halat A.Ş. olarak, toplu iş sözleşmesi sürecinde çalışanlarımızın refahını önceleyen bir anlayışla hareket etmekteyiz. Görüşmeler süresince iş barışını gözeten, sürdürülebilir ve hakkaniyetli çözümler üretmeyi temel ilke olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda, 21 Mart 2025 tarihinde sendika temsilcileriyle gerçekleştirilen son görüşmede, çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal haklarına yönelik önemli iyileştirmeler

içeren teklif paketimiz sunulmuştur. Teklif edilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir: Ücretlerde yüzde 50 oranında artış, Sosyal yardımlarda yüzde 60 ila yüzde 105 arasında iyileştirme, 01.01.2026 tarihinde hizmet akdi devam eden üyelerin, 31.12.2025 tarihinde almakta oldukları brüt saat ücretlerine, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025 (İkibinyirmibeş) yılına ait TÜFE (2025 yıllık TÜFE) + 2 oranı kadar ücret zammı uygulanması; ancak 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak brüt asgari ücret artış oranı, 2025 yılına ait yıllık TÜFE + 2 oranından daha fazla olması halinde; 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak brüt asgari ücret artış oranının, ücret zammı olarak uygulanması, 2025 ve 2026 yılları içerisinde asgari ücretin brüt tutarında ikinci bir artış meydana gelirse, bu artış oranının tüm üyelerin brüt ücretlerine uygulanması,

Sendikalılığı teşvik amacıyla 0,75 yevmiye tutarında destek ödemesi, Hafta içi fazla mesai ücretinin %70’e artırılması,v2023 ve 2024 yılı girişli çalışanlar için yılda 90 gün üzerinden ödenen aile zammının (ikramiye) 120 güne çıkarılması İaşe kalemleri kapsamında; 2025 yılı için 1 kg tahin ve 5 kg bulgur, 2026 yılı için +7 kg ayçiçek yağı verilmesi, Erciyes Çelik Halat AŞ çalışanlarına yönelik olarak yıllık izin hakedişine ilave ek gün teklif edilmesi.

Bu teklif paketi, çalışanlarımızın alım gücünü artırmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir iradenin sonucudur. Ancak tüm bu iyi niyetli ve güçlü iyileştirmelere rağmen, sendika tarafından sunulan tekliflerimizin kabul edilmediğini üzülerek ifade etmek isteriz. HES Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik Halat olarak, çalışma huzurunun korunması ve ortak paydada buluşulması adına diyalog kanallarının açık kalmasından yana olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Tüm çalışanlarımızı; sağduyulu, yasal ve iş barışını gözeten bir tutumla hareket etmeye davet ederken, sendika yönetimini de toplu iş sözleşmesi sürecini yasal ve yapıcı bir zeminde sürdürme sorumluluğuna davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.