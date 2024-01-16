Vekil Hulusi Akar’dan millî uçak ve tank çıkışı

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’ın meclis kürsüsünde yapmış olduğu konuşmaya karşılık açıklamalarda bulundu.

Askeri yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Vekil Hulusi Akar, “Savunma sanayii hususunda, geçmişte hafif silah üretiminde dahi problemler olduğunu ifade eden Vekil Hulusi Akar, günümüze gelindiğinde hiçbir hafif silah üretiminde problem yaşanmadığını ve ihraç edildiğini de söyleyerek “İHA’lar, SİHA’lar, kızıl elmalar, atak helikopterlerimiz ve gemilerimiz de tasarlanıyor, imal ediliyor ve ihraç ediliyor. Yalnızca motor üretiminde eksiğimiz kaldı, motor üretimini de çözdüğümüz takdirde millî muharip uçağımızı ve tankımızı da yapmak bizlere kısmet olacak” dedi.