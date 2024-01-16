Vekil Hulusi Akar'dan millî uçak ve tank çıkışı

Savunma sanayii konusunda, geçmiş dönemlerde hafif silah üretiminde dahi problem yaşandığını söyleyen TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, silah ve araç üretiminde yalnızca motor kısmında imal problemi yaşandığını, motor üretimi hususunun da çözülmesi halinde millî muharip uçağı ve tank üretimi de AK Parti hükümetine kısmet olacağını ifade etti.

PAYLAŞ
  • 16.01.2024 22:53
  • Güncelleme: 16.01.2024 22:54
Vekil Hulusi Akar'dan millî uçak ve tank çıkışı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’ın meclis kürsüsünde yapmış olduğu konuşmaya karşılık açıklamalarda bulundu.
Askeri yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Vekil Hulusi Akar, “Savunma sanayii hususunda, geçmişte hafif silah üretiminde dahi problemler olduğunu ifade eden Vekil Hulusi Akar, günümüze gelindiğinde hiçbir hafif silah üretiminde problem yaşanmadığını ve ihraç edildiğini de söyleyerek “İHA’lar, SİHA’lar, kızıl elmalar, atak helikopterlerimiz ve gemilerimiz de tasarlanıyor, imal ediliyor ve ihraç ediliyor. Yalnızca motor üretiminde eksiğimiz kaldı, motor üretimini de çözdüğümüz takdirde millî muharip uçağımızı ve tankımızı da yapmak bizlere kısmet olacak” dedi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Yahya Tekin'den Gazetemize Ziyaret

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Yahya Tekin'den Gazetemize Ziyaret

Başkan Baki Coşkun: 'Milletimiz, rant sevdalısı başkanlardan yoruldu'

Başkan Baki Coşkun: “Milletimiz, rant sevdalısı başkanlardan yoruldu”

ERÜ'de tepki çeken zam

ERÜ’de tepki çeken zam

Zeynep Bilir'den gol sonrası asker selamı

Zeynep Bilir'den gol sonrası asker selamı

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yağmur, teşkilat ve aileleriyle buluştu

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yağmur, teşkilat ve aileleriyle buluştu

Sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

5
Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

6
Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vekil Hulusi Akar'dan millî uçak ve tank çıkışı

Vekil Hulusi Akar’dan millî uçak ve tank çıkışı

Vekil Hulusi Akar: 'Başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz tek kurtuluş adalete teslim olmak'

Vekil Hulusi Akar: “Başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz tek kurtuluş adalete teslim olmak”

DAHA FAZLA
Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sarraf İhsan Gülderdi: 'ONS fiyatı düşse dahi doların artışı sebebiyle altın fiyatları da yükseldi'

Sarraf İhsan Gülderdi: “ONS fiyatı düşse dahi doların artışı sebebiyle altın fiyatları da yükseldi”

Kayserispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

Kayserispor’da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday Yücel: 'Sokakta verdiğiniz her talimatı bürokratlarıma ileteceğim'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday Yücel: “Sokakta verdiğiniz her talimatı bürokratlarıma ileteceğim”

Emekli Maaşlarında İyileştirme

Emekli Maaşlarında İyileştirme