Vekil Özsoy'dan Seracılık Organize sanayi bölgesi müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Orta Kızılırmak Havzası Kırsal Kalkınma Projesi hakkında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “ Sera Organize Sanayi ile ilgili bir sondaj açılmıştı, biliyorsunuz. Orada çok güzel bir sıcak su kaynağı bulundu. Ancak ikinci sondajla ilgili görüşmeler yapıldı ve Maden Teknik Karaman ile bir anlaşma sağlandı. Orada tekrar bir sondaj daha açılacak, inşallah yeterli su çıkacak. Bu sondajların ardından, oradaki yatırımcılar için seracılık organize sanayi alanı hazırlığına başlanacak. Arsa almak ve yatırımlarını dönüştürmek isteyen sanayicilerimiz için çalışmalar devam ediyor. Bu süreç oldukça güzel ilerliyor diğer taraftan, Kayseri Tarım İl Müdürlüğü, Orta Kızılırmak Havzası projesini hazırlayıp bakanlığa iletti. Daha sonra tüm milletvekillerimiz, il başkanımız, sayın valimiz ile beraber bakanlıkla görüştük. Projenin programa dahil edilebilmesi için Tarım Bakanlığı'nın Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yazı yazılması gerekti. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nı ziyaret ettik ve konuyu görüştük. Bugün, geçen hafta Başkanımızın da açıkladığı gibi, 60 milyon Euro'luk hibe ile bu proje hayata geçirilecek. Bu proje, 2025 ve 2026 yıllarında tarım müdürlüklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulacak ve hibe başvuruları açılacak. Proje için hibe oranları %50 ile %75 arasında değişecek, ancak minimum %50'lik hibeler sağlanacak. Bu da yaklaşık 2,5 milyar TL'ye denk geliyor. Kayseri çiftçisi ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz için çok önemli bir fırsat. İnşallah bu süreç Tarım Müdürlüğü ile sağlıklı bir şekilde ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

‘BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ, TOKİ İLE BİRLİKTE CİDDİ PROJELER GELİŞTİRİYOR’

Melikgazi, Kocasinan ve Büyükşehir Belediye başkanlarımız ile birlikte çok başarılı projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Özsoy, “Kentsel dönüşümle ilgili olarak ise, meclisteki konuşmamızda TOKİ ile ilgili bir araştırma önergesi verilmişti. Muhalefet partisi, 2014 yılında köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki arsaların satıldığına dair bir araştırma önergesi sundu. Biz de buna cevap verdik. TOKİ'nin böyle bir uygulama yapmayacağını ve riskli bölgelerde dönüşümün yapılması gerektiğini belirttik. Kayseri'nin 99 depremine yönelik bir deprem yönetmeliği vardı; bu yönetmelik daha sonra yenilendi. Ancak, 99'dan önce yapılan binaların durumu da gözden geçirilerek, riskli bölgelerde yeni bir kentsel dönüşüm yapılması gerekmektedir. Belediye başkanlarımız, TOKİ ile birlikte ciddi projeler geliştiriyor. Bundan sonraki süreçte, riskli bölgelerin öne alınarak daha hızlı bir şekilde dönüşüm yapılması gerektiğine inanıyorum. Kayseri, bu konuda Türkiye'nin en iyi illerinden biridir ve Melikgazi, Kocasinan ve Büyükşehir Belediye başkanlarımız ile birlikte çok başarılı projeler gerçekleştiriyoruz” sözlerine yer verdi.