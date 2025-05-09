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  • Villa vadiyle dolandırıcılık iddiası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Villa vadiyle dolandırıcılık iddiası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de villa almak isteyen şahısları dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Villa vadiyle dolandırıcılık iddiası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de iddiaya göre yapım aşamasında olan villalardan almak isteyen İ.Ö. ve A.A. inşaatı yapan M.Ö. ile toprak sahibi M.M.‘den şikayetçi oldu. M.Ö. ile M.M. hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçuyla dava açıldı. Mahkemeye müştekiler İ.Ö. ile A.A., sanıklardan M.M. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan M.Ö. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan tutuksuz sanık M.M, “ 2021 yılında kendi şirketimin arsasını M.Ö.’ye kat karşılığı vermiştim. İnşaatın hala olumlu bir seviyeye gelmemesi nedeniyle görüşmeler yaptım. Sonuç alamayınca da sözleşmeyi fesh ettim. M.Ö. benden 5 Milyon TL alacağı olduğunu söyledi. Ben de tespit yapılmasını istedim, 3 Milyon 650 Bin TL alacaklı çıktı. Ben de şantiyeyi tamamen terk etmesini istedim. Ödemelerini banka aracılığı ile yaptım” dedi 
Müştekilerden İ.Ö. ise “M.Ö. bana ‘evlenecek ev kuracaksın benden bir villa alsana’ dedi. Ben ödemesini yaptım. Ben maddi manevi çok büyük zarar gördüm” dedi. Müştekilerden A.A. ise, “2022 tarihinden itibaren M.Ö’yü tanırım. O ara villa yapacağını öğrendim. Onunla sözleşme yaptım. ‘Tapusu hazır mı?’ dedim. ‘Anlaşalım 4-5 ayda tapunu alırsın’ dedi. Sürekli villa inşaatına ziyarette bulunuyordum. Tapu zamanı gelince M.Ö. beni oyalamaya başladı. Ben bir gün fazla ısrar edince ‘sözleşmeyi iptal ettim’ dedi. Sonra toprak sahibi M.M.’yi aradım. Mağdur olduğumu söyledim. Benim M.Ö. İle işim olmaz dedi sonra ikinci bir sözleşme yapmış” diye belirtti. M.M.’nin avukatı ise, “Asıl sormamız gereken M.Ö.’dür. M.M. bunun neresinde. Muhatabınız M.Ö. idi” dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

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