Dükkan komşusuna kurşun yağdırarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı dükkan komşusunu silahla öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman T. ile L.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle fırına gelen Osman T., L.T.’ye ateş açtı. L.T. de yanındaki silah ile Osman T.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Bacaklarından yaralanan L.T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, ihbar üzerine fırına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Osman T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen L.T. adliyeye sevk edildi. L.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.