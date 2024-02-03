Vurgun ve Topcuoğlu ailelerinin mutlu günü

Vurgun ve Topcuoğlu ailelerinin düğün töreni gerçekleşti

Vurgun ve Topcuoğlu ailelerinin mutlu günü
Kayseri GündemEditör

Sebat hırdavat ortaklarından Halil Vurgun'un biricik kızı Feyza ile Topcuoğlu ailesinin oğlu Hüseyin' in düğün törenleri Mahall Balo ve Kongre merkezinde gerçekleşti.Düğün törenine Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa çelik ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.Bizde Kayseri Gündem ailesi olarak genç çiftte ömür boyu mutluluklar diliyoruz

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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