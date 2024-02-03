Vurgun ve Topcuoğlu ailelerinin mutlu günü
Vurgun ve Topcuoğlu ailelerinin düğün töreni gerçekleşti
Sebat hırdavat ortaklarından Halil Vurgun'un biricik kızı Feyza ile Topcuoğlu ailesinin oğlu Hüseyin' in düğün törenleri Mahall Balo ve Kongre merkezinde gerçekleşti.Düğün törenine Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa çelik ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.Bizde Kayseri Gündem ailesi olarak genç çiftte ömür boyu mutluluklar diliyoruz
Haber Merkezi