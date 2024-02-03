Kontrolden çıkan araç dükkana girdi

 Hürriyet Mahallesi Beşyol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç dükkana girdi. Kaza sonucu araçta ve dükkanda ağır maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç dükkana girdi

Kaza, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Beşyol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç dükkana girdi. 
Kaza sonucu araçta ve dükkanda ağır maddi hasar meydana geldi. 

Yaralıların da bulunduğu kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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